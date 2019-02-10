طريقة مبتكرة لتناول الأدوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن علماء من روسيا وأستراليا من التوصل إلى طريقة جديدة لتناول الأدوية بعيداً عن الحقن وشرب الأقراص الدوائية.

وصرح علماء من جامعة موسكو الطبية الأولى بأن المريض سيحتاج إلى وضع لصاقة طبية على جسده فقط.

وأكد الخبراء وفقاً لـ«روسيا اليوم» أن الطريقة الجديدة، باستخدام اللصقات، تعد غير مؤلمة وتمنع مرور الدواء عبر الجهاز الهضمي والكبد، ما يقلل من مستوى الآثار الجانبية السلبية عليهما.

ويتم تطوير هذه الطريقة في تناول الدواء للمرضى الذين يعانون اضطرابات في الذاكرة والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض السرطانية.

كما سيتم استخدام هذه الطريقة العلاجية المبتكرة لدى إعطاء المسكنات القوية، وفي إنتاج وسائل منع حمل أكثر أماناً وأقل ضرراً على الصحة. ويشير العلماء إلى الناحية السلبية الوحيدة للصقات الدوائية، التي تتمثل في تكلفتها العالية واحتوائها على قائمة محدودة من العقاقير الطبية.