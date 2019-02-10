علامات تنذر بمرض السكري

المصدر: دبي - البيان الصحي

يمكن الاستدلال على الإصابة بمرض السكري من خلال ملاحظة بعض الأعراض، وأبرزها العطش الشديد المستمر والمصحوب بجفاف الفم، وذلك وفقاً لمجلة «ديابيتس راتغيبر » الألمانية المعنية بصحة مرضى السكري.



كما يُعد جفاف الجلد من أبرز علامات السكري، مع الشعور بالحكة، واللون الغامق للجلد، بسبب مشكلات سريان الدم. وتندرج إلى حد كبير مشاكل النوم، مثل صعوبة الخلود إلى النوم أو الاستيقاظ أثناء النوم، ضمن العلامات، وذلك بسبب الألم وعدم الشعور بالراحة، أو الرغبة المتكررة في التبول، أو متلازمة تململ الساقين، إضافة إلى متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.



وأورد موقع «سكاي نيوز » أن من أهم المؤشرات الدالة على السكري الشعور المفاجئ بالجوع والرغبة المتزايدة في تناول السكريات بسبب تقلبات مستوى السكر بالدم، إضافة إلى بطء شفاء الجروح بسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم.