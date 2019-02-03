كبسولة لمكافحة الملاريا وفيروس «إتش آي في»

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

طور علماء في الولايات المتحدة علاجاً جديداً على شكل كبسولة تبقى في المعدة لنحو أسبوعين بعد ابتلاعها، وتطلق محتوياتها تدريجياً، لمكافحة الملاريا وفيروس «إتش آي في» المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرهما من الأمراض التي يتوقف نجاح العلاج فيها على تكرار جرعات الدواء.

واستخدم الباحثون الكبسولة الجديدة لتوفير عقار مضاد للطفيليات يسمى إيفرمكتين يعتقدون أنه يمكن أن يساعد في مكافحة الملاريا.

وقال الأطباء إنه يمكن أن تكون هناك تطبيقات أخرى لتكنولوجيا الحبوب طويلة المفعول، من استخدامها في علاج الزهايمر والأمراض العقلية إلى مرض السل والإيدز.

وعلى الرغم من أن هناك أشكالاً موجودة بالفعل من جرعات الأدوية ممتدة المفعول، فإن أغلبها عن طريق الحقن أو الزرع، وبعضها يتطلب إجراء جراحيًا، ولا يناسب كثيرًا من الحالات.

عقاقير

وقال الدكتور روبرت لانجر، الأستاذ في معهد «إم آي تي» الذي شارك في الدراسة: «حتى الآن، لا تدوم العقاقير التي تأخذ عن طريق الفم لأكثر من يوم»، مضيفًا: «هذا بحق يفتح الباب أمام أشكال الجرعات الفموية الممتدة المفعول.. هناك كثير من الأمور المثيرة التي قد يساعد ذلك في تحقيقها يومًا ما». وتعمل الأدوية التي تأخذ عن طريق الفم لفترة محدودة من الوقت لأنها تمر بسرعة عبر الجسم، وتتعرض لبيئات قاسية في المعدة والأمعاء.

وقال لانجر إنه وفريقه عكفوا على العمل عدة سنوات للتغلب على هذه المشكلة، وركزوا في البداية على الملاريا وعقار إيفرمكتين الذي يقتل أي بعوضة تلدغ شخصًا تناول العقار. والكبسولة الجديدة طويلة المفعول على شكل نجمة سداسية، وتوجد جرعات الدواء في الرؤوس الستة.

وبعد بلع الكبسولة، يتحلل غلافها الخارجي بفعل الحمض الموجود في المعدة. والكبسولة كبيرة بما يكفي لمقاومة القوى التي تدفع بشكل طبيعي أي شيء لأسفل الجهاز الهضمي، لكن حجمها أقل من أن يحدث أي انسداد.