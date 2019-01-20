طريقة قد تقضي على نوبات الصرع

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت مجموعة من الباحثين أن نوبات الصرع يمكن إيقافها عن طريق حقن الخلايا الجذعية في الدماغ.

وطور الباحثون علاجاً جديداً، يتضمن تحويل خلايا الجلد إلى خلايا جذعية، يمكن أن تتحول إلى أي نوع من الخلايا. وأظهرت الاختبارات أن القوارض كانت أقل عرضة للإصابة بنوبات الصرع بنسبة 70% عند حصولها على العلاج، مقارنة بتلك التي لم تحصل على العلاج. ويعاني المصابون بالصرع من نوبات، تعد «انفجارات» من النشاط الكهربائي في الدماغ، تؤثر مؤقتاً على كيفية عمله.

دراسة

ويهدف الباحثون الذين أجروا هذه الدراسة، من جامعة «Texas A&M»، إلى زيادة الخلايا المثبطة لمحاولة مكافحة النوبات. وحقنوا الفئران بمواد كيميائية تسبب حدوث نوبات عفوية تبدأ في قرن آمون، الواقع في الجزء الأوسط من الدماغ. ثم قام الدكتور دينيش أباديا وزملاؤه بزرع خلايا دماغية مثبطة في نصف الفئران وتابعوا ما حدث.

وبعد 5 أشهر، كانت الفئران التي حصلت على العلاج أقل عرضة بنسبة 70% لنوبات الصرع، مقارنة بالفئران التي لم تتلق العلاج. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء أثبت نجاعته في تخفيف حالات الإصابة بنوبات الصرع، إلا أنه قد يعرض العواطف لخطر الاختراق عند التلاعب بمنطقة قرن آمون، ويمكن أيضاً أن يؤثر العلاج على المهارات اللغوية والذاكرة.