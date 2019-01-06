«الغذاء الأميركية» تسحب أدوية ضغط لاحتوائها على مادة مسرطنة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المتخصصة في الرعاية الصحية والمرضى قراراً بسحب عدة منتجات دوائية تحتوي على المادة الفعّالة فالسارتان (Valsartan) المصنعة من الشركة Zhejiang Huahai Pharmaceutical الصينية بسبب تلوث المادة الفعّالة، التي تستخدم في أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب. ويعود سبب سحبها إلى تلوث مادة فالسارتان بمادة (N-nitrosodimethylamine (NDMA) المسرطنة.

وقال رئيس إدارة الدواء والغذاء الأميركية الدكتور Janet Woodcokj: «بعد أن تبين أن هذه الأدوية التي تحتوي على مادة فالسارتان التي لم تراع المعايير الصحية، طلبنا من الشركات الأميركية الثلاث سحب الأدوية فوراً من الأسواق لحماية المرضى».

وتنصح إدارة الدواء والغذاء الأميركية كل مواطنيها «الذين يشعرون بالقلق حول الموضوع النظر إلى اسم الدواء واسم الشركة المصنعة. إذا لم تكن المعلومات على العلبة فيجب على المرضى الاتصال بالصيدلية التي توزع الدواء».

كما أكدت الوكالة أن «المرضى الذين يتناولون الفالسارتان أو أن الأدوية التي يستخدمونها تحتوي على هذا المكوّن، عليهم استشارة طبيبهم لإعطائهم بديلاً آخر من شركة أخرى بعيداً عن التركيبة التي اتضح أنها غير صحية، كما تمنت عليهم عدم التوقف عن تناول الدواء إلى حين إيجاد بديل آخر باستشارة الطبيب المعالج».