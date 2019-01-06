معظم أدوية السرطان الحديثة.. بلا فائدة!

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية دراسة جديدة شكّلت صدمة في الوسط الطبي.

فقد كشف الباحثون أن معظم أدوية السرطان التي خرجت مؤخراً إلى الأسواق من «دون فائدة»، ولا تساعد المريض على الشفاء أو البقاء حياً. ونعني بأدوية السرطان الحديثة، تلك التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية بين عامي 2009 و2013 ويبلغ عددها 48 دواء لاستخدامها كعلاج في 68 حالة مختلفة من السرطان.

ووفق ما ذكرته صحيفة الغارديان، فإن الدراسة وجدت أن ثلثي الأدوية التي تمت الموافقة عليها لا تحسّن صحة المريض، وأضافت أن «10 في المئة فقط من هذه الأدوية أنقذت حياة المرضى، الذين أجريت عليهم الاختبارات». وجاء في نتائج الدراسة 49% من الأدوية التي تمت الموافقة عليها ما بين 2009 و2013 والموجودة حالياً في الأسواق لم تخلف أي أثر على صحة المريض وكأنها دون فائدة تماماً.