عقار جديد لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي الأول والرابع

المصدر: دبي - البيان الصحي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية علي اعتماد عقار زيباتير Zepatier الجديد لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوعين الأول والرابع، عن طريق الفم دون الحاجة لاستخدام حقن الانترفيرون بنسبة عالية ترواحت بين 97 و100%.

وأثبتت التجارب السريرية التي أجريت على 1373مريضاً يعانون من التهاب الكبد الوبائي المزمن من الجين الأول والرابع مع ومن دون تليف في الكبد.

وقدم المشرفون على التجربة السريرية تحذيراً للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية من تسبب عقار زيباتير في ارتفاع إنزيمات الكبد إلى أكثر من خمسة أضعاف عن الحد الأعلى للطبيعي لما يقرب من 1% من المشاركين في التجارب السريرية، ولفتوا إلى أنه لا ينبغي إعطاءه لمرضى قصور الكبد سواء المعتدلة أو الشديدة، مع ضرورة إجراء اختبارات الدم ذات الصلة بالكبد قبل بدء العلاج وفي أوقات معينة خلال فترة العلاج.