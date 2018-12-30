المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت شركة أميركية متخصصة في صناعة الدواء، عن إنتاج عقار بيولوجي لسرطان الدم، بنسبة نجاح تصل إلى 90%.

وقال الدكتور جون ميلن مدير تدريب: «العقار الجديد يعد أول دواء متطوّر في العالم لعلاج سرطان الدم، حيث حقق نسبة شفاء تراوحت بين 70 إلى 90 % دون آثار جانبية».

وأضاف: «يتميز العلاج الجديد بطريقة عمله على الخلية المصابة، حيث يهاجم الخلايا السرطانية دون بقية الخلايا، وهي طريقة لم تستخدم من قبل، الأمر الذي حدَّ من أعراضه الجانبية»، مشيراً إلى أن العقار حاصل على شهادة الانفراد من منظمة الغذاء والدواء العالمية.