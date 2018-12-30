اقتراح حظر أجهزة تسمير البشرة

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

اقترحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، فرض حظر على استخدام أجهزة تسمير البشرة، على من هم دون سن 18 عاماً. وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فإن هذا الاقتراح يهدف إلى الحد من نسبة الإصابة بمرض سرطان الجلد Skin Cancer الذي ربط الأطباء الإصابة به بهذه الأجهزة المصدرة لإشعاعات ضارة.

وكشفت الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية AAD، أن من يستخدمون أجهزة تسمير البشرة Tanning يرتفع لديهم خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد بنسبة تصل إلى 59%.

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تحذيراً من استخدام تلك الأجهزة، ووصفتها بالمسبب الرئيسي لبعض أمراض المناعة وظهور التجاعيد والإصابة المباشرة بسرطان الجلد.