مضاد حيوي جديد لعلاج العدوى الميكروبية الخطرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

صدّقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» رسمياً على طرح مضاد حيوي لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية الخطرة التي تصيب التجويف البطني، وكذلك العدوى البكتيرية المعقدة التي تصيب الجهاز البولي. وأوضح التقرير أن المضاد الحيوي الجديد يُعرف باسم «Avycaz»، ويحتوي على اثنتين من المواد الفعّالة، وهما مادة «ceftazidime» و«avibactam»، إذ سيُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية التي تصيب الأمعاء الداخلية، ولكن بشريطة استخدامه مع عقار مترونيدازول «metronidazole»، وسيُستخدم في علاج إصابات الجهاز البولي المعقّدة.

وتابع التقرير أن المضاد الحيوي يحتوي على عقار «ceftazidime»، وقد تم التصديق عليه من قبل، وهو ينتمي إلى عائلة «cephalosporin»، وأما عقار «avibactam»، فهو مادة جديدة تم طرحها للمرة الأولى، وينتمي إلى مثبطات البيتا لاكتماز.

الآثار الجانبية للمضاد الحيوي الجديد

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع مجموعة كبيرة من المرضى إلى اثنتين من التجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التي تعرّض لها بعض المرضى القيء والغثيان والإمساك والقلق.