أقراص لعلاج الربو تعطي نتائج واعدة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حققت أول أقراص جديدة لعلاج الربو منذ عقود نتائج مبشرة في تجربة إكلينيكية صغيرة، ما قد يمهّد الطريق لطرح خيار آخر للعلاج بحلول نهاية هذا العقد.

وقال الباحثون إن أقراص «فيفيبيبرانت» التي تطورها شركة «نوفارتس»، قلصت بصمة حيوية للربو بنحو 5 مرات خلال التجربة التي استمرت 12 أسبوعاً وشملت 61 مريضاً، ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة.

وهناك حاجة الآن لإجراء دراسات أكبر وأطول لإثبات أن القرص الذي يتم تناوله مرتين في اليوم، يمكن أن يقلص أيضاً نوبات الربو الحادة.

ويأتي هذا البحث الذي نشرته دورية «لانسيت ريسبيراتوري ميديسن» في وقت يشهد فيه مجال علاج الربو ابتكارات مهمة، مع طرح أدوية جديدة عن طريق الحقن لعلاج أزمات ربو الحادة التي تستهدف أيضاً الخلايا الحمضية.