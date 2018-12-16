حقنة تمنحك مستوى كوليسترول الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر باحثون بريطانيون حقنة جديدة تُخلص الجسم من مستوى الكولسترول السيئ من خلال التهامها البروتين الذي يمنع الكبد من الوصول إلى هذه المادة الضارة بالصحة وإذابتها.

وأشار الباحثون بمستشفى جورج بجامعة لندن إلى أن هذه الحقنة تمنح البالغين مستوى كولسترول الأطفال، ويعتبر الباحثون الحقنة «Alirocumab» من أبرز العقاقير التي عرفت حتى الآن في تخفيض مستوى الكولسترول منذ اكتشاف عقار «الستاتينات»، والذي لقبه الباحثون باسم «عقار باكمان» إذ يحول المرضى إلى أشخاص أصحاء، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

مخاطر

وأوضح الباحثون أن النتيجة الطبيعية لتقليص مستوى الكولسترول السيىء من الجسم هي انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية الخطيرة، مشيرين إلى أن الحقنة الجديدة مفيدة لهؤلاء المرضى الذين يعانون من الآثار السلبية لعقاقير الستاتينات، الذي لا يعمل جيداً مع 10 إلى 40% من المعتمدين على «ستاتينات»، إذ ينتج عنه نتائج سلبية على الصحة مثل الشعور بالإرهاق والتعب والإسهال وآلام في العظام والمفاصل وزيادة مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري.