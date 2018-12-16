قطرة تعالج مياه العين البيضاء دون جراحة

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة أجريت في جامعة كاليفورنيا ونشرتها مجلة «نيتشر» أنه يمكن علاج مشكلة المياه البيضاء على العين (الكتاراكت) بواسطة محلول يحتوي على الستيرويد، دون الحاجة لاستبدال عدسة العين عن طريق الجراحة، وهو العلاج الوحيد المتبع حالياً.

وتوصلت نتائج الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر إلى إمكانية استخدام الأنسوتيرول على شكل قطرات كعامل وقاية وعلاج لمشكلة المياه البيضاء دون الحاجة لجراحة لاستبدال عدسة العين.

يذكر أن الطريقة الوحيدة المستخدمة حالياً لعلاج المياه البيضاء هي الجراحة، وهي ليست خياراً متاحاً للجميع، فبحسب منظمة الصحة العالمية توجد عوائق في بلدان عديدة أمام الحصول على العلاج الجراحي. وتفتح نتائج هذه الدراسة باب أمل جديد لعلاج مشكلة المياه البيضاء على العين باستخدام القطرة دون جراحة.