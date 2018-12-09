الخلايا الجذعية أمل جديد لعلاج النوبات القلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

نجح العلماء لأول مرة بتوليد خلايا عضلية قلبية مسؤولة عن ضربات القلب، بفضل خلايا جذعية متخصصة، وهذا أسلوب جديد لمعالجة النوبات القلبية.

إنّ احتشاء عضلة القلب أو كما يطلق عليه بشكل شائع النوبة القلبية، له عواقب وخيمة. وفي كل نوبة جديدة يموت جزء من النسيج العضلي للقلب، والمتبقي منها سيبقى يحمل ندوباً تكون ملحوظة على نحو أقل أو أكثر. غير أنَّ باحثين من جامعة ألمانية في وورزبورغ (جامعة يوليوس ماكسيمليان في وورزبورغ في ألمانيا – JMU)، في طريقهم إلى التوصل لعلاج لهذه الأنسجة المصابة.

وبقيادة البروفيسور سليمان إيرغون، رئيس معهد التشريح وبيولوجيا الخلايا في جامعة JMU، ركز فريق الباحثين عملهم على الخلايا الجذعية الموجودة في الجدار الوعائي. وقد نُشر بحثهم هذا في مجلة أبحاث الدورة Circulation Research، وفقاً لـ«توب سانتيه».