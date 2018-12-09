جراحة السيليكون تهدد النساء بأمراض المناعة الذاتية

المصدر: دبي- البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة إلى أن زراعة السيليكون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والإملاص وحتى سرطان الجلد. ووجد الباحثون أن النساء يتعرضن لزيادة خطر الإملاص (ولادة جنين ميت) بمعدل 4.5 أضعاف، وأربعة أضعاف لخطر الإصابة بسرطان الجلد، بعد إجراء عمليات زرع السيليكون.

وبالمقارنة مع غرسات الصدر المالحة، كانت النساء اللواتي خضعن لجراحة السيليكون، أكثر عرضة في الغالب لمضاعفات جراحية بمقدار مرتين، خاصة في ما يتعلق بالندوب حول غرسات الثدي.

وخلال الدراسة الجديدة، نظر الباحثون في السجلات الطبية لما يقارب 100 ألف مريض بين عامي 2007 و2010، وكان بينهم 80 ألفا ممن أجروا جراحة السيليكون، فيما أجرى البقية جراحة الغرسات المملوءة بالمحلول الملحي.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللاتي خضعن لغرسات السيلكون زاد لديهن احتمال الإصابة بمضار صحية خطرة.