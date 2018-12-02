دواء يعالج الاكتئاب عند كبار السن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

ظهرت أدلة جديدة تشير إلى أن أدوية الكيتامين يمكنها علاج وإنهاء مشكلات الاكتئاب عند كبار السن. وأكمل الباحثون الأستراليون، في معهد بلاك دوغ (Black Dog)، أول تجربة عشوائية في العالم (RCT)، تقيّم فعالية وسلامة الكيتامين، كعلاج للاكتئاب عند المرضى المسنين.

وأعطي 16 مريضاً (فوق سن الـ60)، معظمهم عانى الاكتئاب سنوات، كميات منخفضة من الدواء، ثم رفعت جرعات الكيتامين على مدى 5 أسابيع، مع مراعاة معايير علاجية محددة لكل مشارك على حدة. وتوفر النتائج، التي نُشرت في أحدث مجلة أميركية للطب النفسي والشيخوخة، أدلة أولية على أن الكيتامين فعّال كمضاد للاكتئاب، وذلك عند إعطاء المرضى جرعات متكررة.

وقالت البروفيسور كولين لو، التي قادت البرنامج التجريبي: «ما لاحظناه هو أن الكيتامين عمل بسرعة لا تصدق، كما كان شديد الفعالية. وتدوم آثار العلاج على المدى الطويل».

يُذكر أن الكيتامين استخدم مخدراً أو مهدئاً منذ فترة طويلة. ولم يعانِ أي من المشاركين آثاراً جانبية، وفقاً لفريق البحث الذي قدّم الدواء من خلال حُقن صغيرة تحت الجلد.

وأضافت: «تشير نتائجنا إلى أن الجرعات المتكررة قد تكون مفيدة للأكبر سناً».