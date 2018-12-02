«الدواء الأميركية» تجيز عقاراً مضاداً للبكتيريا

المصدر: دبي - البيان الصحي

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» مؤخراً، على عقار جديد يحتوى على المادة الفعالة (ريفاميسين)، وهو عقار مضاد للبكتيريا تم استخدامه لعلاج المرضى البالغين المصابين بالإسهال الذي تسببه سلالات الإشريكية القولونية (E. coli)، غير المعقدة بسبب الحمى أو الدم في البراز.

وقال إدوارد كوكس، العضو المنتدب، ومدير مكتب المنتجات المضادة للميكروبات في مركز تقييم الأدوية لتابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية: «يصيب إسهال المسافرين ملايين الأشخاص كل عام، ويمكن أن تساعد خيارات العلاج لهذه الحالة في الحد من أعراضها».

ويعد إسهال المسافرين أكثر الأمراض المرتبطة بالسفر شيوعاً، حيث يؤثر على ما يقدر بـ 10% إلى 40% من المسافرين في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويتم تعريف إسهال المسافرين بأنه حدوث ثلاثة أو أكثر من الإسهال خلال 24 ساعة، لدى الشخص الذي يسافر، وتسببه مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، ولكن معظم البكتيريا الشائعة في الغذاء والماء، والوجهات الأكثر عرضة للخطر في معظم آسيا وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.

وتم إثبات فعالية Aemcolo في تجربة سريرية في 264 بالغاً عانوا من إسهال المسافرين في جواتيمالا والمكسيك، وأظهرت الدراسة أن عقار "Aemcolo" قلل بشكل كبير من أعراض إسهال المسافرين مقارنة مع العلاج الوهمي.

وتم تقييم سلامة عقار "Aemcolo"، الذي تم أخذه شفوياً على مدى ثلاثة أو أربعة أيام، في 619 بالغاً مع إسهال المسافرين في تجربتين سريريتين، وكانت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعاً للعقار: الصداع والإمساك.