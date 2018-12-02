حقن ملايين الخلايا الجذعية في دماغ بشري لعلاج «باركنسون»

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

وضع العلماء الملايين من الخلايا الجذعية في دماغ بشري مريض لعلاج مرض باركنسون، للمرة الأولى.

وكشف العلماء أنهم أدخلوا الخلايا الجذعية، وهي خلايا غير متخصصة يمكنها أن تتحول إلى خلايا متخصصة مع تميزها بقدرتها على الانقسام لتجدد نفسها باستمرار، في دماغ رجل في الخمسينات من عمره في اليابان.

وتم إجراء العملية في الشهر الماضي، وهي خطوة تاريخية فيما يتعلق باختبار علاجات جديدة لمرض باركنسون.

ووفقاً لـ«ديلي ميل» يأمل الفريق في أن تساعد الخلايا الجذعية في إعادة نمو أجزاء من الدماغ تضررت بسبب المرض، بعد أن أظهرت التجارب على القردة أنهم استعادوا القدرة على الحركة المفقودة.

وقام العلماء من جامعة كيوتو بحقن خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات (iPS) في الرجل، وهذه الخلايا تحدث بشكل طبيعي في الجسم، وبشكل أكبر لدى الرضع، ولديها قدرة على التحول إلى أي نوع من أنواع الخلايا العديدة الأخرى في الجسم.

مراقبة

وأوضحت الجامعة أن حالة الرجل مستقرة بعد العملية وسيخضع للمراقبة الآن لمدة عامين.

وحقن الباحثون 2.4 مليون خلية جذعية في الجانب الأيسر من دماغ المريض في عملية استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وجاءت هذه العملية بعد أن أعلنت الجامعة في الماضي أنها ستجري التجربة مع سبعة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما.

وهذه هي التجربة الأولى التي تنطوي على زرع الخلايا الجذعية في الدماغ لعلاج مرض باركنسون.