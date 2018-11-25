حقنة «شهرية» لعلاج التصلب المتعدد

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، على طرح دواء جديد لعلاج مرض التصلب المتعدد MS، وبالأخص النوع الانتكاسي الذي يصيب الأشخاص البالغين.

ويعرف هذا العقار باسم زنبيرتا Zinbryta، ويحتوي على المادة الفعالة «داكليزوماب daclizumab»، وهو متوفر في صورة حقنة طويلة المفعول يقوم المريض بحقنها لنفسه مرة كل شهر.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد عقب إجراء تجربتين إكلينيكيتين، الأولى شملت 1841 شخصاً، واستمرت لمدة 144 أسبوعاً، والثانية شملت 412 شخصاً، واستمرت لمدة 52 أسبوعاً، وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت قدرة العقار على الحد من نوبات المرض الانتكاسية.

وأضاف التقرير أن عقار زنبيرتا قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية الخطيرة مثل تلف الكبد وبعض الأمراض المناعية، لذا يجب إجراء تحليل وظائف الكبد كل شهر قبل الحصول على الحقنة، كما أنها قد تتسبب في الإصابة بالطفح الجلدي وعدوى الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الجلد وآلام الحلق وتضخم العقد الليمفاوية.