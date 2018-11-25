مضاد حيوي جديد لعلاج العدوى الميكروبية الخطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» رسمياً، أخيراً على طرح مضاد حيوي لعلاج بعض أنواع العدوى البكتيرية الخطيرة التي تصيب التجويف البطني، وكذلك العدوى البكتيرية المعقدة التي تصيب الجهاز البولي.

وأوضح التقرير أن المضاد الحيوي الجديد يعرف باسم «Avycaz»، ويحتوي على اثنين من المواد الفعّالة، وهما مادة «ceftazidime» و«avibactam»، حيث سيستخدم لعلاج العدوى البكتيرية التي تصيب الأمعاء الداخلية، ولكن شريطة استخدامه مع عقار مترونيدازول «metronidazole»، وكما سيستخدم في علاج إصابات الجهاز البولي المعقدة.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع مجموعة كبيرة من المرضى إلى اثنين من التجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، ومن أبرز الآثار الجانبية التي تعرض لها بعض المرضى.. القيء والغثيان والإمساك والقلق.