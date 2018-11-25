اكتشاف علاج لسرطان نادر

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

اكتشف علماء معهد دانا-فاربر الأميركي للبحوث السرطانية أهدافاً جزيئية في خلايا الأورام الخبيثة لنوعين من السرطان غير قابلة للعلاج. وأفاد موقع MedicalXpress بأن الساركوما الزليلية (نوع نادر من سرطان الأنسجة الرخوة الذي يكتشف عادة لدى الشباب)، وأورام الأطفال الذين هم دون الثانية من العمر، تصيب الدماغ والكلى وأعضاء أخرى من الجسم.

جينات

وجد الباحثون أن تطور الساركوما الزليلي وأورام الأطفال سببه إعادة تشكيل الكروماتين في المركب ncBAF الذي يساهم في تنظيم نشاط عدد من الجينات، ويلعب دورا مهما في تغليف الكروماتين، وهو عبارة عن كروموسومات تتكون من الحمض النووي والحمض النووي الريبي وبروتينات.

كما اكتشف الباحثون وجود BRD9 وGLTSCR1 في مركب ncBAF، التي هي وحدات فرعية فريدة غير موجودة في مركبات مماثلة. إن تثبيط هذه الوحدات بمساعدة مركبات مساعدة يمنع انقسام الخلايا الخبيثة وتكاثرها وبالتالي يبطئ تطور المرض. ويأمل العلماء أن تساعد نتائج دراستهم في ابتكار طرق جديدة فعالة في علاج الساركوما الزليلي وأورام الأطفال.