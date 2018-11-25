العلاج المناعي للسرطان حل واعد

المصدر: دبي- البيان الصحي

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن العلاج المناعي للسرطان، يمثل حلاً واعداً، إذ يمكن لهذا العلاج أن يجبر النسبة لتصل 100% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتنقل الصحيفة عن دانييل شين، وهو أخصائي في علم الأورام وباحث في جامعة ستانفورد ساعد في تحقيق بعض الاختراقات الجديدة في السرطان قوله: «لقد تسارع العلاج المناعي للسرطان بوتيرة كبيرة، ومن الصعب على العلماء، ناهيك عن الأطباء والمرضى، متابعة كل ذلك، ولا تزال الموجة العميقة من البيانات تعلمنا مفاهيم أساسية حول تفاعل جهاز المناعة الشري مع السرطان، كما أنها تجلب لنا طرقاً جديدة مهمة لعلاجه».

ويشير شين إلى أنه حتى وقت قريب جداً، كان هناك ثلاثة خيارات أساسية للتعامل مع السرطان.

فقد أضيف العلاج الإشعاعي في عام 1896، ثم في عام 1946، أدت أبحاث الحرب الكيميائية إلى استخدام مشتق من غاز الخردل لتسمم الخلايا السرطانية وظهور العلاج الكيميائي. وفي الآونة الأخيرة. بدأنا أيضاً في تسميم السرطان من خلال الأدوية التي تحاول تجويع أورام المغذيات أو إمدادات الدم.