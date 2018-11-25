دواء يتغلب على الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشفت مجموعة علماء من جامعة كاليفورنيا الأميركية دواء قادراً على التغلب على مرض الزهايمر. وجاء في مقال نشرته مجلة Nature Chemistry أن الدواء الذي اكتشفه العلماء يثبط آلية تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ، عن طريق منع ارتباط هذه اللويحات بخلايا الدماغ، وبالتالي يمنع موتها. وقد تمكّن العلماء من اكتشاف مكان اتصال بروتينات بيتا أميلويد بواسطة بنية ثلاثية الأبعاد.

ووفقاً للعلماء، يتمتع هذا الدواء بميزتين مهمتين، فهو غير سامّ للإنسان، ويمكنه أيضاً أن يصل إلى الدماغ عبر تيار الدم بشكل جيد.

ويؤكد العلماء أنه قبل اختباره على الناس، سيتم اختبار الدواء على الحيوانات الكبيرة، وبعد ذلك فقط سيختبر على البشر للتأكد من فاعليته في علاج الزهايمر.