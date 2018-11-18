بريطانيا نحو علاج «ثوري» لسرطان الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تتجه مستشفيات بريطانيا إلى بدء علاج «ثوري» لمرضى سرطان الدم (اللوكيميا)، من خلال الاعتماد على تقنية باهظة تعيد برمجة النظام المناعي لدى المصابين بالمرض الخبيث.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا إن جبهة جديدة تم فتحها ضد المرض، بعدما جرت المصادقة على العلاج في مدة وصفت بالقياسية، حسب ما نقلت صحيفة «تايم».

وبموجب القرار الصحي، سيستفيد مرضى السرطان من العلاج المتقدم بشكل دائم، علماً أن تكلفة الحالة الواحدة تصل في المجمل إلى 282 ألف جنيه إسترليني.

ويتم العلاج المعروف اختصاراً بـ«CAR-T» من خلال تجميع الخلايا المناعية لدى المريض، ثم يعدّلها الأطباء عبر خاصية الهندسة الوراثية، وعندئذٍ تنتج جزيئاً صناعياً يهاجم خلايا السرطان المميتة.

وإثر القيام بهذه العملية المعقدة، يرجع الأطباء الخلايا المناعية التي أعيدت هندستها إلى الجسم، وحينها تصبح قادرة على أن تتكاثر وتقضي على المرض.

وتم تطوير العلاج في جامعة بنسلفانيا الأميركية، والمصادقة عليه من قِبل مشرعين أوروبيين، وينتظر أن يجري استخدامه على أطفال في مستشفيات لندن ومانشستر ونيوكاسل في غضون أسابيع قليلة.

ومن المتوقع أن يخضع 30 طفلاً في العام للعلاج، لكن شريطة أن يكون المرضى الصغار ممن خضعوا للعلاج الكيماوي التقليدي، دون أن يتحسن وضعهم، أو أن وضعهم الصحي قد ساء بصورة لم تعد تبشر بأي أمل للشفاء. ويوضح مدير هيئة الصحة البريطانية في إنجلترا، سيمون ستيفنس، أن مرضى السرطان في بريطانيا سيكونون أول من يستفيد من العلاج المتقدم في العالم.