ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل يؤثر على دماغ الجنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

ذكاء الطفل وتطوّر قدراته المعرفية من أكثر الأمور، التي تهتم بها كل أم، وذكاء الطفل لا يعتمد فقط على ما يمر به بعد الولادة، ولكن مرحلة الحمل تؤثر بأكثر من طريقة في نموّ دماغ الطفل، وأيّ تغيّرات خلال الحمل تؤثر على ذكاء الطفل على المدى البعيد، ففي دراسة حديثة أجريت بجامعة هلسنكي في فنلندا، وجد العلماء علاقة بين ارتفاع ضغط دم الأم خلال الحمل، ودرجة احتفاظ الطفل بقدراته المعرفية على مدار عمره.

الدراسة التي أجريت على الذكور أفادت نتائجها أن ارتفاع ضغط دم الأم خلال الحمل، يؤدي إلى فقد القدرات المعرفية على امتداد العمر، أسرع من المواليد، الذين تمتعت أمهاتهم بضغط دم سليم خلال الحمل.

النتائج جاءت بعد فحص 398 رجلاً، وُلدوا بين عامي 1934 و1944، خضعوا جميعهم لاختبارات في الرياضيات، واللغة، والاستدلال المكاني، في سنّ العشرين، ثم مرة أخرى في سن الـ69، وكانت النتائج الأكثر وضوحاً هي نتائج الرجال في الرياضيات.

وفسّر العلماء نتائج الدراسة بأن ارتفاع ضغط دم الأم خلال الحمل قد يؤدي إلى تسمّم الحمل، وأن أي تغيير في بيئة الرحم يؤثر على القدرات الدماغية للجنين.