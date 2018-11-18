استئصال «الزائدة» يخفّض احتمالات مرض باركنسون

المصدر: دبي _ البيان الصحي

اكتشف علماء سويديون، أن الأشخاص الذين خضعوا لعملية استئصال الزائدة الدودية ينخفض احتمال إصابتهم بمرض باركنسون.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة Science Translational Medicine، وأشاروا فيها إلى أنهم حللوا بيانات تشمل 1.7 مليون مواطن سويدي في السجل الوطني خلال 50 سنة مضت.

واكتشفوا أن من بين كل 1000 شخص، خضع 1.17 لعملية استئصال الزائدة الدودية، ولاحظ الباحثون انخفاض الإصابة بمرض باركنسون بينهم بنسبة 19.3%.

علاوة على ذلك، أظهرت نتائج دراسة موازية عن 849 مريضاً يعانون من مرض باركنسون، أن أعراض المرض ظهرت عندهم في المتوسط بعد 3.6 سنوات مقارنة ببقية سكان البلاد.