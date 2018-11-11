إنتاج بويضات بشرية من خلية دم عبر إحالتها إلى جذعية

المصدر: دبي - البيان الصحي

قام فريق من العلماء اليابانيين بتحويل خلايا الدم البشرية إلى خلايا جذعية تحولت بعد ذلك إلى بويضات بشرية، ولكن غير ناضجة. الخلية الإنجابية البدائية التي أنتجها العلماء ليست بويضة ناضجة ولا يمكن تخصيبها لإنتاج جنين حتى الآن، لكن الباحثين قاموا بالفعل بإنتاج بويضات من خلايا ذيل الفئران لإنتاج صغار قابلين للبقاء، لذلك ذكر الباحثون أن البحث على الطريق الصحيح لتكوين أجنة بشرية في المختبر، من خلال إنتاج طريق لخلق بويضات وحيوانات منوية في طبق.

خلايا جذعية

وفي التجربة الجديدة التي نشرت في مجلة science قام الباحثون بابتكار خلايا جذعية من خلايا الدم، ثم توجيهها للتطور إلى خلايا إنجابية بدائية، واستطاع الباحثون الحفاظ على الخلايا حية لمدة 4 أشهر. جدير بالذكر أن محاولة العلماء استخدام الخلايا الجذعية لأغراض مختلفة بدأ منذ سنوات، على أمل أن يتم استخدامها لتجديد عضلة القلب، أو خلايا المخ التي فقدت في مرض باركنسون على سبيل المثال.