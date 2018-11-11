مصادرة 500 طن عقاقير مغشوشة وغير قانونية في العالم

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) إن مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة أسفرت عن مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر الإنترنت، من بينها أدوية سرطان مغشوشة وأقراص مسكنة للآلام مغشوشة ومحاقن طبية غير قانونية.

وقالت منظمة الإنتربول، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إن العملية أدت إلى القبض على 859 شخصاً، ومصادرة عقاقير طبية من المحتمل أن تكون خطيرة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار.

وأضافت المنظمة: «أدت العملية التي ركزت على خدمات التوصيل التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة إلى إغلاق 3671 رابطاً إلكترونياً، من بينها مواقع على الإنترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأسواق إلكترونية».

وتزايدت في السنوات القليلة الماضية تجارة الدواء غير القانونية على الإنترنت مع تنويع العصابات الإجرامية لأساليبها وسعيها لاكتشاف زبائن جدد من خلال الإنترنت.