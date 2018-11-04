اكتشاف خطر العمليات القيصرية على دماغ الطفل

المصدر: دبي - البيان الصحي

اكتشف علماء الأحياء أن العملية القيصرية تؤثر بصورة غير اعتيادية في تشكل ونمو دماغ الطفل بعد ولادته، بسبب موت مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية.

وتشير نانسي فورجر، من جامعة جورجيا في أتلانتا بالولايات المتحدة في مقال نشرته مجلة PNAS، إلى أن «العديد من الأطباء يربطون العملية القيصرية باضطراب النوم والنمو العاطفي للطفل، وكذلك بنقص التركيز. ولكن متابعتنا كشفت السبب المحتمل لذلك». كما اكتشفت فورجر وفريقها التأثير السلبي للعملية القيصرية، وكيف تؤخر نمو الدماغ.

وللتأكد من التأثير السلبي للعملية القيصرية، أجرى الفريق العلمي تجارب على إناث فئران مخبرية. وضعت هذه الإناث بطريقة طبيعية وبعضها أخضعت لعملية قيصرية.