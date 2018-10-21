تطوير عقار لمنع انتشار سرطان البنكرياس

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون أميركيون دواءً جديداً يمكنه منع النوع الأكثر شيوعاً من سرطان البنكرياس من النمو والانتشار.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من «مركز سيدرز سيناي الطبي» بكاليفورنيا، على الفئران، أن العقار الذي يطلق عليه «ميتافرت» قد يمنع المرضى من تطوير مقاومة لمعالجات كيماوية تستخدم لعلاج سرطان البنكرياس.

وقال الباحث الرئيسي ديفيد إدركاوى، أستاذ مساعد في المركز: «هذه خطوة مثيرة نحو تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان البنكرياس»، مشيراً إلى أنه حال تم تأكيد النتائج المتوصل إليها بين البشر، فسيكون لدينا عقار قادر على إطالة حياة المرضى الذين يعانون من اعتلال الغدة الكظرية للقناة البنكرياسية «PDAC» شديدة الصعوبة في العلاج.

واكتشف الباحثون أن عقار (ميتافرت) «Metavert» قد عزز بشكل كبير التأثيرات الإيجابية للإشعاع وللعلاج الكيميائي المستخدم بين المرضى البشر، في الوقت الذي حسن فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة 50% بين الفئران.