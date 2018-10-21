عدوى نادرة عبر العدسات اللاصقة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حثّ فريق من الباحثين مستخدمي العدسات اللاصقة على الاعتناء بأعينهم بعد تفشي عدوى نادرة قد تسبب العمى.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل»، لاحظ الباحثون ارتفاعاً بمقدار 3 أضعاف في عدد حالات التهاب القرنية acanthamoeba منذ عام 2011 في جنوب شرق إنجلترا.

وقاية

وأشار الباحثون إلى أن العدوى التي يمكن الوقاية منها تسبب ألم والتهاب السطح الأمامي للعين «القرنية»، وأن من يلبسون العدسات اللاصقة هم الأكثر تعرضاً للخطر إذا تركت الأميبا دون علاج، ويمكن أن تحفر في القرنية وتسبب العمى على مدى أشهر، ووجد الباحثون بين عامي 2000 و 2003 أن هناك ثماني إلى 10 حالات من التهاب القرنية acanthamoeba سجلت سنوياً في المستشفى.

ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية لطب وجراحة العيون، أن عدد حالات التهاب القرنية ارتفع إلى ما بين 35 إلى 65 حالة سنوياً من عام 2011 إلى عام 2016.