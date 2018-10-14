علاج معدّل وراثياً يستهدف الخلايا المناعية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى نتائج مبشّرة في مجال ابتكار علاج يعدّل وراثياً يستهدف الخلايا المناعية للمرضى الذين يعانون سرطان الدم الليمفاوي المزمن.

وبحسب الدراسة، سجلت حالات عدة لتوقف الأعراض لسرطان الدم ضمن عينة محدودة، وذلك بعدما استجاب ثمانية من البالغين الـ14 المشاركين في الدراسة للعلاج، إذ توقفت عند أربعة منهم أعراض المرض على المدى الطويل والأربعة الآخرون تجاوبوا جزئياً مع العلاج.

وأوضحت مجلة «ساينس ترانسلايشنل ميديسين»، أن هذا العلاج المناعي الشخصي المعروف باسم «سي تي ال 019» طوّره باحثون في مركز ابرامسون للسرطان وكلية الطب «بيريلمان سكول اوف ميديسين» التابعين لجامعة بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة.