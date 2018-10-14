الأول من نوعه.. دواء جديد لخفض الكولسترول المرتفع

المصدر: دبي _ البيان الصحي

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية على دواء جديد لخفض الكولسترول المرتفع هو الأول من نوعه منذ الموافقة على أدوية «ستاتين» في ثمانينات القرن العشرين. يسمّى الدواء الجديد Pralunet برالونت، ويتم تعاطيه عن طريق الحقن، ويعالج حالات ارتفاع الكولسترول الوراثية، ومن لديهم تاريخ مع أمراض القلب ولا تستطيع أدوية «ستاتين» بفئاتها المختلفة خفض الكولسترول لديهم.

ومن المتوقع أن يغيّر الدواء الجديد قواعد اللعبة، لأنه يعالج المشكلة على أساس الجينات. واستغرقت الأبحاث الخاصة بدواء برالونت 10 سنوات كاملة، وتعود قصة اكتشاف الأساس العلمي لهذا الدواء إلى أسرة فرنسية كانت تعاني ارتفاع الكولسترول الوراثي، وتبين أن لدى هذه الأسرة انحرافاً أو طفرة في جين يسمّى PCSK9، وهو جين ينتج بروتيناً يوجد في الكبد والكلى والأمعاء، وتبين أن من لديهم مستويات قليلة من هذا الجين يتمتعون بمستوى منخفض من الكولسترول الضار LDL.