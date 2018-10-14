معرفة جنس الجنين بعد شهرين من الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد باحثون برازيليون أن النساء الحوامل بمقدورهن الآن تحديد جنس الوليد مبكراً، وبعد مرور شهرين من الحمل، بوخزة إبرة ونقطة من الدم. وتنتظر الحوامل عادة حتى منتصف فترة الحمل للتعرف إلى جنس الجنين بالفحص بالموجات فوق الصوتية.

وحديثاً أصبح بإمكانهن التعرف إلى ذلك في الثلث الأول من الحمل بعد تطوير اختبار للتعرف إلى الأجنة المصابين بمرض داون، عند الحصول على عينات من الدم بسعة 20 ملليلتراً من الدم للتعرف على الحمض النووي «دي إن إيه» للجنين المتسرب إلى دم الأم.

أما الآن فقد نجح غوستافو بارا الباحث في «مختبرات سابين: وهي شركة برازيلية لتشخيص الأمراض، في تطوير طريقة أسهل للفحص، إذ أظهر أن نقطة دم واحدة تكفي لتحديد جنس الجنين.