عقار جديد يعالج الزهايمر

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن فريق من الباحثين الأميركيين من ابتكار عقار جديد ثبت أنه يؤخر الإصابة بمرض الزهايمر في فئران التجارب من خلال محاكاة الفوائد التي تعود على المخ نتيجة ممارسة التمارين الرياضية اليومية.

ويقوم العقار المبتكر بالمساعدة في تكوين خلايا عصبية جديدة، وبالتالي تحسين مهارات التفكير لدى حيوانات المختبر، عن طريق تدمير البروتينات المارقة التي تسبب الإصابة بالزهايمر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ويعد الأسلوب المبتكر بداية الطريق لتطوير أدوية تغذي إنتاج الخلايا العصبية بالمخ، التي تعرف باسم neurogenesis.