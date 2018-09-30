إجازة عقار ضد الصداع النصفي

المصدر: دبي - البيان الصحي

وافقت «الوكالة الأميركية للأدوية والأغذية» (اف دي ايه) على علاج مخصص للوقاية من الصداع النصفي من المتوقع طرحه في أسواق الولايات المتحدة في خلال أسبوع، على ما أعلنت «نوفارتيس» السويسرية و«امغن» الأميركية.

وطور هذا العلاج المسمى «ايموفيغ» للاستخدام الذاتي من جانب المرضى بواقع مرة شهرياً بالاستعانة بحقن شبيهة بالأنسولين.

وأشارت «نوفارتيس» و«امغن» في بيان إلى أن «هذه المقاربة مبتكرة» وتمثل «العلاج الأول والوحيد الحائز موافقة من اف دي ايه بعد تطويره حصراً للوقاية من الصداع النصفي، من خلال وقف عمل مستقبِل الببتيد المتصل بجينة الكالسيتونين (سي بي ار بي- ار)».

وأكد المدير التنفيذي لـ«نوفارتيس» أن «ايموفيغ أظهر فعالية قوية ضد الصداع النصفي».