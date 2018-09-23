علاج للسرطان يعيد تجديد خلايا الكبد

المصدر: دبي - البيان الصحي

قال علماء في جامعة أدنبره بإسكتلندا: «إن عقاراً للسرطان قد يساعد على علاج فشل الكبد المفاجئ، ويمكن أن يساعد على شفاء المريض، ويقلل الحاجة إلى زرع كبد جديد».

ويمتلك الكبد قدرة طبيعية مذهلة على إصلاح نفسه، ولكنه قد يفشل في هذا ويفقد القدرة على إصلاح عيوبه بسبب بعض الإصابات، بما في ذلك الجرعات الزائدة من المخدرات، مما يتطلب ضرورة زرع كبد جديد.

لذلك فإن هناك عقاراً هو في الأصل لعلاج السرطان، يمكنه زيادة قدرة الكبد على إصلاح نفسه وتجديد خلاياه.

وعلى الرغم من أن العمل على هذا ما زال في مرحلة مبكرة جداً، فإن الفريق الطبي يقول إن البدائل لعملية الزرع سيكون لها تأثير كبير في المرضى.

ويعاني نحو 200 شخص في بريطانيا وحدها فشلاً كبدياً مفاجئاً يهدّد حياتهم كل عام.