مسكّن قد يزيد خطر الموت 50 %

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

كشفت نتائج دراسة أجراها علماء من الدنمارك، أن دواء ديكلوفيناك المسكن يمكن أن يزيد خطر الموت بنسبة 50%.

وقالت مجلة British Medical Journal التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأنها شملت 6.3 ملايين شخص من سكان الدنمارك أعمارهم 46 ـ 49 سنة، قسموا إلى ثلاث مجموعات اعتماداً على خطر إصابتهم بأمراض القلب: منخفض، متوسط ومرتفع.

واكتشف الباحثون علاقة وثيقة بين تناول دواء ديكلوفيناك ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة: الخفقان، النوبات القلبية، قصور القلب، فقر التروية، كما لاحظ الباحثون أن هذه المضاعفات ظهرت خلال الشهر الأول من تناول الدواء، حتى عند الذين تناولوا جرعات صغيرة.