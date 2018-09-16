خليط من عقار يُقلل خطر الوفاة المبكرة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

حدد علماء من جامعة مينيسوتا الأميركية فاعلية عقاقير «Senolytic» التي تسرّع موت الخلايا الهرمة في مكافحة الشيخوخة.

وأظهر العلماء كيف يسهم خليط من عقاري داساتينيب وكيرسيتين في التدمير الانتقائي للخلايا التي تحوي علامات الشيخوخة.

لذلك، يساعد هذا الخليط على تقليل الالتهابات الناتجة عن السيتوكينات (بروتين مسؤول عن نقل الإشارة والتواصل بين الخلايا) التي تفرزها الخلايا الهرمة.

وقد أسهم هذا الخليط في التقليل من خطر الوفاة المبكرة لقوارض التجارب بنسبة 65%، وزاد معدل طول عمر الفئران بنسبة 36% ممن تناولت عقار «Senolytic».

ولهذا السبب، يعتقد العلماء أنهم تمكنوا من العثور على العقار الذي يطيل العمر بحسب نشرة مجلة MedicalXpress.