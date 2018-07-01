تجربة علاج لتمكين المشلولين من استعادة التحكم بأطرافهم

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

كشف علماء عن خطوات كبيرة في مسار تحقيق هدف تمكين المشلولين من استعادة التحكم بأطرافهم. واستخدم فريق بحث علمي في جامعة كينغز كوليج في لندن العلاج الجيني لإصلاح إصابات الحبل الشوكي لدى الجرذان. وتمكنت هذه الحيوانات المشلولة من أكل مكعبات من السكر بعد أن التقطتها بأكف أطرافها الأمامية.

مراحل أولية

وما زال هذا البحث في مراحله الأولية، بيد أن الخبراء قالوا إنه يشكّل نوعاً من الدليل الأكثر إقناعاً على إمكانية استعادة حركة اليد وعملها لدى المشلولين يوماً ما.

والحبل الشوكي هو حزمة كثيفة من الأعصاب تحمل تعليمات الدماغ إلى بقية أجزاء الجسم. ويصلح الجسم أي ضرر يحدث في الحبل الشوكي تلقائياً بندبة نسيج ليفي، وليس من الخلايا العصبية نفسها. وتعمل هذه الندبة مثل حاجز يعوق أي اتصالات جديدة بين الأعصاب.