نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم أمراً خطيراً يهدد الحياة، وهو أحد العوامل الرئيسة المسببة للجلطة الدماغية، وإذا لم يتناول المصاب الأدوية اللازمة للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، فإنه يعرّض نفسه لحدوث نزف في الدماغ قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقا لمجلة بولد نيوز الأميركية فان معظم حالات ارتفاع ضغط الدم تجري من دون أعراض واضحة حتى أطلق عليه القاتل الصامت. لذلك من الضروري قياس ضغط الدم بصورة دورية وخلال فترات زمنية محددة، خاصة إذا كان في العائلة من يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

كما أنه من الضروري على الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ليس فقط تناول الدواء بصورة منتظمة، بل وأيضا مراعاة قواعد أخرى في الحياة تساعده على استقرار مستوى ضغط الدم. لذلك قبل تغيير النظام الغذائي من الضروري التشاور مع الطبيب، وعدم اللجوء إلى اختبار هذه المواد الغذائية أو تلك.

وينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول خمس وجبات من الخضار والفواكه يوميا، وتجنب تناول المعجنات مثل التورتة والكعك والخبز الأبيض. وإذا ليس بمستطاع الشخص العيش من دون هذه المواد، فعليه أن يتناول خبز الحبوب الكاملة.

كما يجب تقليل كمية الكحول التي يتناولها وكذلك القهوة والأكلات السريعة، والامتناع تماما عن التدخين. كما يجب عدم نسيان ممارسة التمارين البدنية، وقياس ضغط الدم يوميا في الوقت نفسه.