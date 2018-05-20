اعتماد أول عقار يعالج السرطان وفق العلامات الوراثية

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، مؤخراً عقاراً جديداً هو الأول من نوعه لعلاج السرطان على أساس العلامات البيولوجية الوراثية، وليس حسب نوع العضو الذي انتشر به الورم.

وقالت الهيئة، في بيان إن «العقار الجديد يدعى كيترودا (Keytruda) ويعالج الكبار والصغار من الأورام الصلبة التي تم تحديدها على أساس وجود علامات بيولوجية».

وأضافت أن «السرطانات التي تحمل علامات بيولوجية تحتوي على تشوهات تؤثر على الحمض النووي داخل الخلية، وهي شائعة في سرطان القولون والمستقيم وبطانة الرحم ولكن بنسب قليلة، حيث تصل نسبته إلى 5% بين مرضى هذه السرطانات، وتقل في سرطان البروستاتا والمثانة والغدة الدرقية».

وقال الدكتور ريتشارد بزدور مدير مكتب أمراض الدم والأورام بمركز تقييم الأدوية والأبحاث بالهيئة، إن «الإدارة وافقت على العقار لأنه يعتمد على العلامات البيولوجية دون النظر إلى موقع الورم، وهذا أمر مهم جداً لمرضى السرطان وقد يفيد في نسب الشفاء».

ويعمل العقار على البروتينات الموجودة في الخلايا المناعية للجسم وبعض الخلايا السرطانية.

وتم اعتماد العقار بعد دراسة سريرية لتأكيد سلامته وفاعليته على حوالي 149 من مرضى السرطانات الصلبة التي تحمل علامات بيولوجية متنوعة منها سرطانات القولون والمستقيم والرحم والجهاز الهضمي.