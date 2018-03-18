الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

توصلت دراسة دانماركية - أميركية إلى نتائج مثيرة بالنسبة لمن يشكون من الصداع النصفي بانتظام، إذ تبين أنه يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، والأزمات القلبية، والسكتة.

ودعت النتائج إلى اعتبار الصداع النصفي أحد عوامل الخطر المرتبطة بمشكلات القلب، مثل ارتفاع الكولسترول وضغط الدم.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعتي أرهوس الدانماركية وستانفورد الأميركية، تبين أن الصداع النصفي يزيد خطر الإصابة بكل من: النوبات القلبية، والرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب)، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، كما أنه حالة يمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية.

ونُشرت نتائج الدراسة أخيراً في مجلة «بي إم جي» الطبية، وقام الباحثون بمراجعة وتحليل البيانات الصحية لأكثر من 51 ألف مريض بالصداع النصفي في الدانمارك بين عامي 1995 و2013.

وأظهرت النتائج أن النساء ومن يرون هالة مع نوبات الصداع هم الفئة الأكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.