دراسة حديثة: الكروموسوم واي الذكري له وظائف أكثر مما كنا نعتقد

المصدر: د ب أ

ألقت دراسة ضوءا جديدا على دور جينات كروموسوم "واي" غير المعروف كثيرا و الخاص بالرجال وهو ما قد يوضح لماذا يعاني الرجال بطريقة مختلفة عن النساء من أمراض مختلفة بما في ذلك كوفيد-19.

نشر كريستيان ديشبر البروفيسور بجامعة مونتريال ومدير وحدة أبحاث بيولوجيا القلب والأوعية الدموية التجريبية بمعهد مونتريال للأبحاث السريرية، في دورية "ساينتفيك ريبورتس"، نتائج الدراسة.

وقال ديشبر المؤلف الرئيسي للدراسة: "ما اكتشفناه يوفر فهما أفضل لكيفية سماح الجينات الذكرية في كروموسوم واي للخلايا الذكرية بالعمل بشكل مختلف عن خلايا النساء".

وأضاف: "في المستقبل يمكن أن تساعد تلك النتائج في إلقاء الضوء على سبب حدوث بعض الأمراض بشكل مختلف في الرجال والنساء".

لدى كل إنسان 23 زوجا من الكروموسومات، بما في ذلك زوج من الكروموسومات الجنسية. وفي حين أن النساء تحمل زوجا من الكروموسوم الجنسي إكس فإن الرجال يحملون كرموسوم إكس والآخر واي. وهذا الكروموسوم الذكري يحمل جينات تفتقر إليها النساء.

ورغم أن تلك الجينات الذكورية موجودة في كل خلايا الجسم فإن دورها الوحيد المؤكد حتى الآن هو في الأساس يقتصر على وظائف على صلة بالأعضاء الجنسية.

وأجرى ديشبر في دراسته تلاعبا وراثيا حيث قام بتعطيل جينين ذكوريين اثنين في الكروموسوم واي، مما أدى إلى تغيير العديد من مسارات الإشارات التي تلعب أدوارا مهمة في وظائف معينة لخلايا الأعضاء غير الجنسية، حسبما ذكر موقع "ساينس ديلي".

فعلى سبيل المثال، تحت الضغط يمكن أن تؤثر الآليات المتأثرة على الطريقة التي تدافع بها الخلايا في القلب البشري عن أنفسها ضد أي هجوم مثل الإقفار (نقص إمداد الدم) أو الضغط النفسي الميكانيكي.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن هذه الجينات الذكورية تؤدي وظائفها التنظيمية بطريقة غير عادية مقارنة بالآليات المستخدمة عموما من قبل معظم الجينات الأخرى في الكروموسومات غير الجنسية.

وبالتالي، بدلا من تنشيط جينات معينة على وجه التحديد عن طريق العمل المباشر على مستوى الجينوم، يبدو أن كروموسوم Y يؤثر على الوظائف الخلوية من خلال العمل على إنتاج البروتين.

وقال ديشبر إن اكتشاف هذه الاختلافات في الوظائف قد يوضح جزئيا سبب عدم الفهم الكافي حتى الآن لوظائف جينات الكروموسوم واي .

يختلف الذكور عن الإناث في مدى حدة وعواقب أغلب الامراض. ومثال حديث على هذه الازدواجية هو مرض كوفيد-19 الذي معدل الوفاة فيه في الذكور أعلى من النساء.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز