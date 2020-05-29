الكمامة فعالة في منع انتقال كورونا بين أفراد الأسرة الموبوءة

المصدر: د ب أ

كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن ارتداء الكمامات داخل المنزل يمكن أن يؤدي إلى منع انتقال فيروس كورونا المستجد داخل المنازل.

وتشير نتائج الدراسة، بناء على مقابلات مع أسر صينية أجراها أطباء وأكاديميون في أستراليا والصين والولايات المتحدة، إلى أن "الإجراءات الاحترازية (التدخلات غير الصيدلانية)، مثل استخدام الكمامات، والتطهير والتباعد الاجتماعي داخل المنازل يمكن أن يمنع انتقال "كوفيد-19 " خلال الوباء".

ويؤكد واضعو الدراسة، بما في ذلك من مركز بكين لمكافحة الأمراض، أن البحث يظهر أن ارتداء الكمامات في المنزل "فعال بنسبة 79 بالمئة في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب".

وجرى خلال الدراسة مقابلة 460 فردًا من 124 عائلة في بكين لدى كل عائلة منهم حالة إصابة واحدة مؤكدة على الأقل بفيروس كورونا بشأن التدابير الوقائية الداخلية المستخدمة قبل وبعد ظهور الأعراض وثبوت إيجابية نتائج الفحوصات لدى أول فرد من الأسرة.

وشهدت 41 عائلة من بين الـ 124 عائلة حالة إصابة أخرى واحدة على الأقل بكوفيد-19 بعد الإصابة الأولى. وحذر واضعو الدراسة أن ارتداء الكمامات "لم تكن واقية بمجرد ظهور الأعراض".

ويعتقد واضعو الدراسة أن كبح انتشار الفيروس داخل الأسرة أمر حاسم لاحتواء الفيروس بشكل أوسع.

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