ظهور نمط جديد من الأمراض البكتيرية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف باحثون في مستشفى "تان توك سينج" بسنغافورة أن المجموعة "ب" في بكتيريا المكورات العقدية تسببت في انتشار الأمراض بين البشر وأسماك المياه العذبة في جنوب شرق آسيا بشكل رئيسي لأكثر من عقدين من الزمن.

وسلالة ST283 هي البكتيريا الوحيدة المعروفة التي تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، في حين أن معظم السلالات الأخرى لا تصيب البالغين الأصحاء، لذلك فهي عدوانية بشكل خاص.

وأفاد موقع "الصحيفة الجديدة" (tnp) السنغافوي أنه من خلال تحليل الحمض النووي لعينات من هذه البكتيريا تم جمعها من المستشفيات المحلية والتي يعود تاريخها إلى العام 1995، وكذلك البيانات الإقليمية، وجد الباحثون السنغافوريون أن أكثر من 350 من حالات العدوى البكتيرية وقعت في لاوس وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ.

وقال الباحثون إن دراستهم كشفت عن وجود نمط لم يكن معروفًا من قبل من الأمراض لم يتم رصده سابقا ". ففي العام 2015 ، فقد طفل أطرافه، وتعرض طفل آخر لغيبوبة لمدة أسبوعين وفقد سمعه.