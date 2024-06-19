نجاح تجارب المرحلة الثانية على عقار لعلاج "لوكيميا الأطفال"

المصدر: وام

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أفادت دراسة أمريكية حديثة بنجاح تجارب المرحلة الثانية من دواء تراميتينيب (Trametinib) في علاج نوع نادر وشديد من مرض اللوكيميا، يصيب الرضع والأطفال الصغار، بحسب ما نشرت مجلة "اكتشاف السرطان"، التابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

ولا يزال العلاج المستخدم لهذا النوع من المرض هو زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم مع العلاج الكيميائي.

وأوضح الباحثون من قسم أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع في مستشفى الأطفال بسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن التجارب أظهرت بقاء 7 من أصل 10 أطفال على قيد الحياة في فترة المرحلة الثانية، التي استمرت عامين كاملين على العقار، الذي يستخدم في علاج الأورام السرطانية في الجلد لدى البالغين.

وتعني التجارب في المرحلة الثانية من تصنيع أي عقار جديد، تقييم مدى فاعلية وكفاءة العقار بعد المرحلة الأولى التي تقيم مدى الأمان، وقبل المرحلة الأخيرة التي يتم فيها تقييم أفضلية العلاج الجديد على العلاج الحالي من حيث الفاعلية والأمان.

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