جراح إماراتي يقود ثورة علاجية في دوري كرة القدم الأمريكية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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اختارت الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة القدم (NFL) الجراح الإماراتي الدكتور عبد السلام البلوشي استشاري جراحة الأعصاب والجراحة الروبوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لإدارة العلاج بالخلايا الجذعية للرياضيين التابعين للرابطة، ولا يبرز هذا الإنجاز الاستثنائي المواهب والروح الابتكارية التي تتمتع بها الكوادر الطبية الإماراتية في الخارج فقط، بل ويضع الإمارات كمنارة للتقدم الطبي على المسرح العالمي.

وبفضل سنوات متراكمة من الخبرة ومجموعة كبيرة من العلاجات والجراحات الدقيقة الناجحة، أصبح الدكتور البلوشي جزءاً من فريق الأطباء الذي سيتولى علاج لاعبي كرة القدم المحترفين من فريق دالاس كاوبوي وفريق فيلادلفيا إيغل، ويستعد لإحداث ثورة في طرق علاج الإصابات الرياضية في واحدة من أكثر البطولات الرياضية التي تتطلب جهدًا بدنيا كبيرا.

ويسعى الدكتور البلوشي باستمرار إلى إيجاد طرق للتقدم في هذا مجال العلاج بالخلايا الجزعية، ومن خلال استكشاف إمكانات هذا العلاج لتجديد أقراص العمود الفقري لدى الأفراد المصابين بمرض القرص القطني، فهو يجسد التزامه بأحدث الأبحاث وتعزيز رعاية المرضى.

كما يشتهر الدكتور عبد السلام بعمله الرائد في جراحة العمود الفقري الروبوتية ذات التدخل الجراحي البسيط، وقد قام بتسخير التكنولوجيا المتطورة لإعادة تعريف مشهد جراحة الأعصاب ويتضمن إنجازه الرائد في إجراء أول عملية جراحية روبوتية من نوعها في العمود الفقري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أحدث ثورة في الدقة الجراحية ونتائج المرضى في المنطقة.

وأكد الدكتور البلوشي لـ «البيان» أن العلاج بالخلايا الجذعية أضحى يمثل أحدث التطورات في الطب التجديدي، مما يوفر أملًا جديدًا للرياضيين الذين يواجهون إصابات ربما كانت تهدد حياتهم المهنية في السابقن خاصة إن اتحاد كرة القدم الأميركي وهو الدوري الذي يتميز بالمواجهات الجسدية الشديدة، حارب منذ فترة طويلة شبح الإصابات التي تحد من مسيرته المهنية، بينما يبحث اللاعبون عن طرق تعافي أسرع وأكثر فعالية.

وأضاف .. في قلب هذا العلاج تكمن العمليات التعويضية التي يقوم بها الجسم، حيث تتمتع الخلايا الجذعية بقدرة فريدة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة، بالنسبة للرياضيين الذين يعانون من إصابات في الأربطة أو الأوتار أو الغضاريف أو العضلات، يمكن أن يغير العلاج بالخلايا الجذعية قواعد اللعبة، حيث يقلل وقت التعافي ويخفف الألم، والأهم من ذلك، استعادة الوظيفة.

وسيشمل دور الدكتور عبد السلام في اتحاد كرة القدم الأميركي الإشراف على إدارة هذه العلاجات، والعمل بشكل وثيق مع أطباء الفريق، وتخصيص العلاجات للاحتياجات المحددة لكل رياضي.

وأشار إلى أن وعد العلاج بالخلايا الجذعية يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التعافي، إذ يكون لديها القدرة على تعزيز طول عمر أداء الرياضيين، من خلال تخفيف التأثير طويل المدى للإصابات وتقليل احتمالية تكرارها، كما يساعد هذا العلاج في الحفاظ على الروح الرياضية التي يتوقعها المشجعون من اتحاد كرة القدم الأميركي.

ويعد تعيين جراح إماراتي ضمن فريق النخبة الطبي في اتحاد كرة القدم الأميركي مصدر فخر كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل انعكاسا لاستثمار البلاد في التعليم والرعاية الصحية ورعاية المواهب التي يمكنها المنافسة على المسرح العالمي، كما يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد على تطوير اقتصاد معرفي تنافسي يكون الابتكار في قلبه.

علاوة على ذلك، فإن مشاركة الدكتور البلوشي مع اتحاد كرة القدم الأميركي هي بمثابة مثال ملهم لشباب الدولة، ويمنح الفرص المتاحة لأولئك الذين يسعون إلى التميز في مجالاتهم. كما أنه يمهد الطريق لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة بين دولة الإمارات والمنظمات الدولية، وتعزيز روح الشراكة العالمية.

وتلقى الدكتور عبد السلام تعليمه في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة وتخرج بمرتبة الشرف والتقدير المتميز كمنضم إلى جمعية ألفا أوميغا ألفا الطبية الشرفية، وقد أكسبه التزامه بتطوير جراحة الأعصاب العديد من براءات الاختراع الأمريكية، خاصة لعمله الرائد في واجهات الدماغ والحاسوب وتكنولوجيا الهيكل الخارجي، لتمكين المرضى المصابين بالشلل من المشي مرة أخرى

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