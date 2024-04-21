تقييد السعرات الحرارية سلاح ذو حدين

المصدر: (دبي - البيان)

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يبدو واضحاً أن تقييد السعرات الحرارية ليس دائماً أمراً إيجابياً ، إذ وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في ولاية بنسلفانيا، أنَّ تقييد السعرات الحرارية لدى البشر يفقدهم التيلوميرات، التي ترتبط بالشيخوخة، ويبرز طولها مدى سرعة شيخوخة الخلايا.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «خلية الشيخوخة»، فإنَّ الباحثين حللوا بيانات المشاركين فلاحظوا تباطؤ معدل فقدان التيلوميرات في مجموعة تقييد السعرات الحرارية. وبحلول نهاية الدراسة التي استمرت عامين، توصل الباحثون إلى أن تقييد السعرات الحرارية قد يكون له تأثيرات معقدة على طول التيلومير، مع فقدان سريع أولي يتبعه معدل فقدان أبطأ.

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