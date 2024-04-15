لا تضعيه في الثلاجة.. كيف يمكن حفظ البصل طازجاً لأشهر؟

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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يعتبر البصل من العناصر الأساسية والرئيسة التي تدخل في العديد من الأكلات، ولذا الحفاظ عليه طازجاً لفترة طويلة يعتبر من أكبر المشكلات.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى وضع البصل في الثلاجة للحفاظ عليه وهو اعتقاد سائد كما تقول سارة تايلور من High Speed ​​Training.

وترى سارة أنه يمكن أن يظل البصل طازجًا لعدة أشهر عند تخزينه بشكل صحيح في مكان غير متوقع في مطبخك.

وتنصح سارة بعدم حفظ البصل في الثلاجة لأن البرد والرطوبة يمكن أن يتسببا في فساده قبل الأوان، ومن الأفضل تخزينه في مكان جاف ومظلم.

ولإطالة مدة صلاحية البصل إلى أبعد من ذلك، تقترح إزالة البصل من عبواته البلاستيكية بمجرد شرائه حيث يسمح ذلك للهواء بالدوران حول البصل، مما يمنع تراكم الرطوبة ويبقيه طازجًا ومقرمشًا.

وقالت سارة لصحيفة إكسبريس : "أخرجوها من كيسها البلاستيكي للسماح للهواء بالدوران حولها، واحتفظوا بها منفصلة عن البطاطس، لأن الاثنين معًا قد يؤثران على عمر كلا العنصرين" وفق صحيفة ميرور.

تخزين البصل المفروم

وعن تخزين البصل المفروم بعد التقطيع، توصي سارة بوضع البصل في كيس الفريزر للحفاظ على نضارته لاستخدامه لاحقًا.

ويمكن تخزين هذا البصل المكعب بأمان في الثلاجة للاستخدام على المدى القصير أو تجميده لفترات أطول، مما يوفر تنوعًا لطهاة المنزل ومحبي الطعام على حدٍ سواء.

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